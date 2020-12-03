В Пскове сегодня вступили в силу изменения в водительских удостоверениях

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Сегодня в водительских правах, ПТС и свидетельстве о регистрации машины на территории Псковской области и всей России вступили в силу новые изменения, передает ТАСС.

Согласно новым правилам в верхней части лицевой стороны водительских прав будут размещены аналогичные надписи на трех языках: русском, английском и французском. Причина такого изменения – многочисленные просьбы граждан, которые используют российские водительские удостоверения за рубежом, сообщает канал «Россия 24».

Кроме того, теперь свидетельство на автомобиль пополнится данными о мощности двигателя и таможенных ограничениях. При этом, полученные ранее удостоверения, которые действительны по срокам, менять на новый образец придется.