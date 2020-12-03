В Пскове стартовал онлайн-форум НКО «Содействие»

Фото: Дарья Хваткова

В Пскове стартовал восьмой форум социально ориентированных некоммерческих организаций региона «Содействие», сообщили в пресс-службе администрации области.

Мероприятия прошло сегодня в онлайн-формате. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил, что в мае был сформировали перечень наиболее важных мероприятий, призванных улучшить работу в социальном секторе. «К настоящему времени все они реализованы», — отметил он.

НКО, входящие в реестр поставщиков социальных услуг, получили субсидию в размере 5 тысяч рублей на каждого работника. Финансирование региональных конкурсов для социально-ориентированных НКО увеличили до 10 млн рублей. Сроки реализации проектов, исполнение которых было затруднено из-за распространения коронавирусной инфекции, перенесли. Кроме того началась работа по включению социальных организаций некоммерческого сектора в федеральный реестр исполнителей общественно-полезных услуг.

Некоммерческий сектор в этом году привлек в регион значительные средства. Общая сумма грантовой поддержки – более 100 млн рублей. 80 млн рублей только по линии Фонда Президентских грантов.

VIII форум СО НКО Псковской области «Содействие» объединит около ста общественных организаций региона. Участников ждут образовательные и стратегические сессии, онлайн-обсуждения, пленарные заседания и культурная программа.