В Псковской области «медик» заменила 117 тысяч пенсионера на 27 билетов банка приколов

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Житель деревни Нестерово Пустошкинского района пострадал от рук мошенницы, которая представилась медицинским работником, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Вчера около 13:00 в дом к 91-летнему мужчине постучалась незнакомка. Она представилась медиком и стала интересоваться здоровьем пенсионера. Женщина измерила пожилому человеку давление, а потом вдруг решила поинтересоваться, получает ли он социальные выплаты.

После этого «медик» предложила сверить номера на денежных купюрах. Пенсионер достал два кошелька, в которых хранил денежные средства и отдал их гостье. Она изучила содержимое, после чего попрощалась и ушла.

Мужчина, испытывающий проблемы со зрением, не сразу заметил, что случилось что-то неладное. Мощенница украла из кошелька пенсионера 117 тысяч рулей и заменила их на 27 билетов банка приколов.

Потерпевший обратился за помощью в отделение полиции и описал мошенницу. Злоумышленница была невысокого роста, среднего телосложения. Была одета в черную шапку, темное пальто и юбку. На лице у нее была медицинская маска.

Полиция просит граждан, располагающих любой информацией об этой гражданке или пострадавших от ее действий, обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.