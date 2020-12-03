Чем рискуют псковичи при самолечении коронавируса антибиотиками

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Российские медики продолжают бить тревогу. Люди по-прежнему скупают антибиотики и продолжают заниматься самолечением. В результате - тяжелейшие осложнения. Кроме того, компьютерная томография стала равноценной по рискам тем же антибиотикам. Ведь ее последствия при необоснованном назначении не менее опасны.

Для псковичей объяснить тревогу специалистов вызвалась главный врач Псковской областной инфекционной больницы, врач-пульмонолог Анастасия Повторейко. В интервью Псковскому агентству информации она рассказала, почему антибиотик при вирусной инфекции стал терапией отчаяния и почему панику горожан надо останавливать.

«Я как врач-пульмонолог просто с ужасом вижу, что в результате самолечения антибиотиками, нерационального назначения антибиотиков формируется грубейшая, стойкая антибиотикорезистентность <...> Пандемия нам цветочками покажется» - заявила Анастасия Повторейко и рассказала в интервью ПАИ, откуда могут появиться бактериальные монстры, способные убивать людей.