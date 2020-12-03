«Псковэнергосбыт» рассказал, когда изменятся тарифы на электроэнергию

.

В пресс-службе АО «Псковэнергосбыт» рассказали, когда в Псковской области изменятся тарифы на электроэнергию. Тарифы были утверждены 23 ноября на заседании коллегии Комитета по тарифам и энергетике.

С 1 января 2021 года стоимость электроэнергии для потребителей не изменится. Для горожан стоимость электроэнергии будет равна 4,60 рубля. Для жителей сельских населенных пунктов – 3,22 рубля Тариф для псковичей, проживающих в домах с электроплитами - 3,45 руб.

С 1 июля 2021 года произойдет индексация тарифов. Для жителей городских населенных пунктов стоимость электроэнергии повысится до 4,82 рубля за 1 кВт/ч, для сельчан – 3,37 руб. Тариф для тех, кто проживает в домах, оборудованными электроплитами будет равен 3,62 руб.