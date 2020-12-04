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Еще 198 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на своей странице в соцсети Instagram.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за время пандемии – 13 тысяч 298. Выздоровело за это время – 6 тысяч 973 человек, за сутки от вируса излечилось 65 человек. Умерло – 75 человек.

На данный момент проведено 169 тысяч 622 исследования на COVID-19. За сутки – 1 тысяча 411. «161 положительный тест из лабораторий системы здравоохранения и 37 из коммерческих клиник», – отметил губернатор.