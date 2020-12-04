4 декабря завершается голосование за участников премии «Народное признание – 2020»

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Сегодня в 18:00 на сайте Псковского агентства информации завершится голосование первого тура за участников общественной премии Псковской области «Народное признание - 2020».

По итогам голосования определятся участники второго тура. В него попадут по три претендента в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Церемония награждения состоится 28 декабря.

Сделав выбор в номинациях, следует ввести номер своего телефона в соответствующее поле на странице в конце таблицы для голосования и кликнуть на кнопку «Получить код».

Сгенерированный на сайте уникальный код надо отправить с мобильного телефона на номер +7 (900) 999-99-30. Стоимость исходящего SMS определяется вашим тарифным планом, дополнительная плата не взимается. Проверить, засчитан ли голос, можно еще раз введя свой мобильный номер и кликнув на кнопку «Проверить голос».

Отдать голос можно один раз в течение тура с одного телефонного номера сотового оператора, зарегистрированного на территории РФ.

Если проголосовать не удалось, отправьте письмо с темой «Голосование» и описанием проблемы на адрес redactor@informpskov.ru, указав номер телефона, с которого отправлялось SMS.

Первая общественная премия Псковской области «Народное признание» проводится уже в 11-й раз. Подробнее о премии можно почитать здесь.