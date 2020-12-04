Псковичи делятся фотографиями со светящимися лебедями в дендропарке

Фото: «Пешком по Пскову» | Татьяна Соловьева

Псковичи стали делиться в соцсетях снимками новогоднего оформления города. Многие выложили фотографии со светящимися лебедями, которые появились на Утином пруду в дендропарке.

Фото: со страницы Галины Карповы в соцсети «ВКонтакте»

«Установлены большие макеты белых лебедей и подведена к ним подсветка. Интересно, как на это отреагируют утки?», – написала жительница Пскова «ВКонтакте».

Фото: со страницы Светланы Кузнецовой в соцсети «ВКонтакте»

«Новые жильцы на Мирожке», – рассказала другая псковичка и поделилась фотографией светящихся птиц.

Как сообщает ПАИ, установить птиц было довольно сложно: добираться до острова пришлось на лодках. Лебеди абсолютно новые светодиодные украшения, которые установили в Пскове. Депутат Псковской городской Думы Сергей Фёдоров пообещал, что в этом году у псковичей будет много радости для глаз.

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