Как регоператор на барже вывозит отходы с острова Залита

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области – компания «Экопром» – ежемесячно вывозит мусор с острова имени Залита.

Для этого от острова на материк курсирует специальная баржа, которая доставляет собранный мусор на Большую землю. Здесь спецтехника погружает его в мусоровоз и вывозит на полигон.

Специальные площадки для сбора мусора на острове появились два года назад. Но, по данным «Экопрома», некоторые местные жители до сих пор выбрасывают отходы прямо на берег Псковского озера.