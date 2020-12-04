10-ти тысячам псковским школьникам компенсируют затраты на питание

Фото из архива КП

Семьи порядка 10-ти тысяч псковских школьников получат компенсацию затрат на питание от региона. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

«В Псковской области реализуется ряд мер поддержки детей из малообеспеченных семей. Одна из них - возмещение 70% стоимости горячего питания детей в школе. Такое мерой поддержки воспользовались 9287 школьников. За ее получением необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства», - сказано в сообщении.

Учащиеся начальных классов Псковской области получают горячее питание бесплатно.