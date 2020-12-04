Клиенты Tele2 могут оплачивать контент Apple со счета мобильного телефона

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Tele2 запустила услугу оплаты покупок в магазине приложений App Store, сервисах Apple Music и Apple TV со счета мобильного телефона. После простой аутентификации абоненты Tele2 могут приобретать музыку, кино и книги из экосистемы приложений Apple в один клик.

C 3 декабря абоненты Tele2 могут оплачивать со счета мобильного телефона покупки в App Store, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и хранилище iCloud. Запуск услуги отвечает на растущий спрос абонентов Tele2 на цифровые развлекательные сервисы и все большее проникновение устройств Apple в сети оператора.

Сервис доступен пользователям всех пакетных тарифов Tele2, активировать услугу очень просто. Клиентам достаточно пройти аутентификацию через Apple ID и выбрать в настройках аккаунта «Счет мобильного телефона» в качестве способа оплаты контента в App Store, Apple Music и Apple TV. Новый способ оплаты будет активирован автоматически, сразу после чего клиент сможет совершать покупки в один клик с любого устройства Apple.

Илларион Яловенко, директор департамента по финансовым сервисам Tele2:

«Наши клиенты оплачивают со счета телефона парковки, автоштрафы, онлайн-приложения, виртуальные игры и совершают покупки. С начала года выручка компании от этих сервисов выросла на 30%. В среднем каждый пользователь услуг мобильной коммерции совершает пять транзакций в месяц. Мы стремимся сделать жизнь наших абонентов максимально комфортной, постоянно пополняем список услуг и упрощаем процедуру оплаты. Вместе с тем в нашей сети растет число пользователей устройств Apple – мы все чаще получаем запрос от абонентов на сервис оплаты услуг компании со счета Tele2 и рады предложить клиентам удобное решение. Теперь достаточно внести незначительные изменения в настройки, чтобы легко и безопасно оплачивать музыку, видео и другой интересный контент Apple».