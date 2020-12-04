Пскович выиграл 2 миллиона рублей в лотерее

Фото: пресс-служба АО ТД «Столото»

Пскович выиграл в лотерее более 2 миллионов рублей, сообщили «Комсомольской правде – Псков» организаторы лотереи.

Пскович выиграл суперприз в государственной лотереи «Спортлото «5 из 36». По итогам тиража участник выиграл 2 172 508 рублей.

Согласно правилам лотереи, чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в обоих полях билета. Пскович купил билет на сайте «Столото» и отгадал числа: 3, 36, 9, 18, 10 в первом поле билета и 2 – во втором.