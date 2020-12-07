Псковская область заняла 37-е место среди регионов по количеству вредных привычек

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Псковская область заняла 37-е место в списке регионов по количеству вредных привычек у горожан в прошлом году. Соответствующую статистику опубликовали сегодня РИА-новости.

В 2018 году Псковская область занимала в рейтинге 29 место. Соседи региона тоже потеряли пару строчек в рейтинге. Новгородская область опустилась с 26 строчки на 30. Ленинградская область с 49 места спустилась на 58.

Самый здоровый образ жизни ведет население северокавказских республики. Жители Хакасии, Сахалинской и Магаданской областей, напротив, налегают на спиртное и много курят.

При расчeтах эксперты учитывали потребление алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным.