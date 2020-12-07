Иеромонах Псково-Печерского монастыря скончался от коронавируса

Фото Псково-Печерского монастыря.

Ииромонах Вассиан (Дурицкий) Псково-Печерского монастыря скончался сегодня утром от коронавируса, сообщили в группе «Псково-Печерский монастырь, группа паломников» в соцсети «Вконтакте».

«Просим ваших молитв о упокоении отца Псково-Печерского монастыря», - обратились к участникам группы.

Псковичи и православные из других городов пообещали молиться о священнике и выразили соболезнования с связи с его кончиной. Многие отметили, что боятся, что в монастыре может быть новый подъём заболеваемости коронавирусом.