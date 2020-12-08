Эстония установила на границе с Псковской областью забор с колючей проволокой

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Департамент полиции и погранохраны Эстонии завершил установку первого участка ограждения с колючей проволокой на границе с Псковской областью. Об этом сообщил заместитель генерального директора департамента Эгерт Беличев, сообщает ТАСС.

На данный момент готова половина подъездных дорог и километр ограждения. Министр внутренних дел Эстонии Алар Ланеман отметил, что прилично обустроенная, взятая под охрану граница очень важна, чтобы в Эстонии и Европейском союзе было безопасно жить.

Работы по строительству инфраструктуры на границе Эстонии с Россией начались в июле. За три года планируется построить инфраструктуру на отрезке длиной 23,5 километра. Общая стоимость проекта оценивается в 130,5 млн евро, его должны завершить до 2027 года.

Юридически эстонско-российской границы пока не существует. Договор был подписан 6 лет назад, в феврале 2014 года, но должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.