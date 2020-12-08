Дмитрий Марков отправился в тревел-тур в Ныроб с блогером Полей

Скриншот из выпуска «Редакции».

Псковский фотограф Дмитрий Марков вместе с известной российской блогершей Полей из деревки отправился в тревел-тур в рабочий посёлок Ныроб в Пермском крае. Видео опубликовано на канале журналиста Алексея Пивоварова «Редакция».

Дмитрий Марков снимает жизнь российской провинции. Ему часто говорят, что он показывает Россию, которой не существует. Многие обвиняют фотографа в слишком мрачном отражении действительности. Блогер Поля живет в деревне и показывает подписчикам, что не все хотят из нее сбежать, а многие наслаждаются в ней жизнью.

Скриншот из выпуска «Редакции».

Путешественники решили устроить тревел-тур в рабочий посёлок Ныроб и показать русскую провинцию такой, как она есть. В выпуске они засняли, как добиралась до Ныроба, посещение местного рынка, кафе, сувенирную лавку колонии. Кроме того они сходили в гости к бывшему заключённому и пообщались с местными жителями.

Скриншот из выпуска «Редакции».

«Для меня важно было узнать, что местные, которые здесь проживают, не хотят переезжать. Да, есть трудности, есть проблемы и это не значит, что они не заслуживают лучших условий для жизни», - поделилась мнением Полина.

Дмитрий Марков отметил, что его приятно удивило то, что в поселке кипит жизнь и очень много социально-активных граждан.