Псковский госархив показал свой самый древний документ

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Государственный архив Псковской области показал псковичам самый старый документ, находящийся в их владении.

Работники архива сообщили, что их часто спрашивают о самом древнем документе, а, увидев его, не могут скрыть удивление. «Этот документ достоин стать ценным экспонатом музейной выставки. Речь идет о рукописи 13 века в списке 15 века», – объяснили в архиве.

Самый древний документ – рукопись «Слово о погибели Русской земли» XIII века в списке XV века. «Ошибаются те, кто считает, будто в архивах можно отыскать лишь материалы XIX и XX века», – прокомментировали в музее.

Рукопись написана на старославянском языке. Поводом к ее написанию стало известие из Северо-Восточной Руси о вторжении в неё Батыя и о смерти брата Ярослава, Юрия, в бою с монголами в битве на реке Сити. По одной из версий, «Слово о погибели Русской земли» представляет собой предисловие к светской биографии Александра Невского, не дошедшей до наших дней.