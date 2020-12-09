Юлия Пересильд рассказала в телепрограмме Бондарчука, как ее дочь снималась в фильме «Цой»

Скриншот из телепрограммы.

Псковичка Юлия Пересильд рассказала в телепрограмме Фёдора Бондарчука «Кино в деталях», как ее дочь снималась в фильме «Цой».

Актриса рассказала о дебюте своей 8-летней дочери Маши в фильме Алексея Учителя «Цой». Маленькая Маша сыграла там роль мальчика по имени Юра.

По словам Юлии Пересильд, малышка сильно переживала перед премьерой. Мать переживала не меньше, и после того, как увидела, что Машу бросают в ледяную воду, больше не ездила на съемки.

«Поняла, что сумасшедшая мать, живущая внутри меня, будет мешать процессу. Но я очень переживала», – рассказала Юлия Федору Бондарчуку добавив, что у ребенка было 15 ночных сцен.

Кроме того Юлия рассказала и о художественном руководителе Псковского драмтеатра Дмитрии Месхиеве: «Мы с ним работали так, что я потом года четыре приходила в себя, убеждая себя, что я не старик Пересильд, не тупая жирная корова. Да я долго восстанавливалась. Но это хорошо накачало мои мышцы… Потом, нас действительно объединяет Псков, и вообще мы соседи. Когда я бываю в Пскове, периодически спускаемся на набережную выпить кофе…»

Она отметила, что Месхиев сделал для культурный жизни Пскова многое. Псковский театр третий раз номинирован на «Золотую маску», в то время как четыре года назад его даже не было на карте.