Пять врачей из университета Мечникова прибыли в Псков

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Пять ординаторов первого и второго года обучения из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова прибыли в Псков для работы в городской поликлинике, сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная рассказала, что врачи помогут снять нагрузку с городской поликлиники и помогут первичному звену. Трое врачей будут отправлены во вторую поликлинику, а два врача — в третью. Врачи будут находиться в регионе как минимум две недели, далее все зависит от ситуации.

Фото: официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области

Новоприбывшие будут работать в качестве терапевтов: вести прием на участках и ходить на вызовы к пациентам. «Сейчас максимальная нагрузка у нас на терапевтическое отделение и на ковидные бригады, поэтому вот именно на этом направлении они и будут работать», - объяснила Неваленная.