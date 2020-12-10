Пскович спас замерзшую собаку из ледяной проруби

Фото: «Зоозащита».

Пскович спас собаку, провалившуюся в прорубь, сообщили в «Зоозащите».

Утром мужчина прогуливался недалеко от отеля Покровский и заметил застрявшее в проруби животное. Пскович вызвал зоозащитников и принялся немедленно вытаскивать пса. Он постелил доски и по ним добрался до измученной, замершей собаки.

Фото: «Зоозащита».

Прибывшие на место сотрудники приюта поблагодарили мужчину и забрали замершую собаку в приют. «По количеству льда на мордочке и лапах, остальное тело было в воде, можно предположить, что собака в проруби была всю ночь», – отметили работники «Зоозащиты».

Сейчас животное отогревается в приюте. Работники приюта отметили, что собака жива, но скорее всего будут последствия по здоровью. «Если это сообщение увидит хозяин собаки - приезжайте с документами. И приготовьтесь к непростым вопросам», – заключили зоозащитники.