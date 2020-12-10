Между Псковом и Ставрополем запустят туристический маршрут

Фото из архива КП

Во время информационного тура по Пскову, делегация Ставропольского края предложила организовать туристическое сообщение. Об этом сообщила pobeda26.ru со ссылкой на администрацию Ставрополя.

За круглым столом представители туротросли из Ставрополя выступили с рассказом о достопримечательностях и особенностях краевого центра. Кроме этого, были представлены несколько туристических маршрутов.

В ходе встречи была заключена договоренность о дальнейшем туристическом сотрудничестве и организации тура из Пскова в Ставрополь и обратно.