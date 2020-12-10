Тест по финансовой грамотности могут пройти псковичи до 16 декабря

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До 16 декабря псковичи могут проверить насколько хорошо они разбираются в теме финансов и восполнить обнаружившиеся пробелы в знаниях. Для этого нужно принять участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности.

Тем, кто хочет принять участие в проверке своих знаний предстоит выбрать уровень сложности: базовый или продвинутый. Сам зачет состоит из двух частей. В первой части псковичи смогут проверить себя на общую финансовую грамотность. Вопросы коснутся вкладов, кредитов, страхования, финансового мошенничества, инвестирования, налогов, пенсий и других тем. Во второй части, зачете для предпринимателей, можно проверить свои знания о финансовых инструментах для бизнеса.

Участники, правильно ответившие на 20 и более вопросов из 30 за час, получат именные сертификаты. По данным на 8 декабря, в финансовом зачете приняли участие около 300 псковичей. Пройти минимальный порог правильных ответов и получить именной сертификат смогли более половины псковичей.

После прохождения тестирования каждому участнику расскажут те темы, которые нужно подтянуть, чтобы повысить уровень финансовой грамотности.

Узнать подробности о зачете и сдать его можно на официальной странице мероприятия.