Стартовало голосование за «Лучшего медицинского работника» Псковской области

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На сайте «Псковской правды» стартовало голосование за участников конкурса «Лучший медицинский работник Псковской области», организованного Комитетом по здравоохранению Псковской области.

«Это звание присуждается за добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, большой личный вклад в дело охраны здоровья населения, особые заслуги в сфере здравоохранения Псковской области для повышения уровня эффективности и качества медицинской помощи населению. В течение календарного года его могут получить 10 медицинских работников» - сообщили организаторы.

Поскольку 2020 год был посвящен борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, то премию получат медики, внесшие значительный вклад в борьбу с ней.

На первом этапе конкурса комиссией Комитета по здравоохранению Псковской области были выделены 20 медиков по наградной работе. Ровно половина сможет попасть в финал с помощью народного голосования, которое продлится до 12:00 15 декабря.

Они получат дипломы лауреатов премии «Лучший медицинский работник Псковской области» и сертификаты на 150 тысяч рублей.

Для того, чтобы проголосовать, кликните на одну из иконок социальной сети «ВКонтакте», «Фейсбук» или «Одноклассники». Разрешите приложению uLogin доступ к вашему аккаунту (это совершенно безопасно!) и кликните на звёздочку рядом с именем медработника.

Принять участие в голосовании можно здесь>>>