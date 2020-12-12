Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем Конституции России

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём Конституции, который отмечается сегодня по всей стране.

«2020 год стал по-настоящему историческим для основного закона государства. Его текст в преддверии общероссийского голосования изменился ещё раз изучил почти каждый житель нашей страны, а дискуссия развернулась во всех регионах», – отметил губернатор.

По мнению Михаила Ведерникова самое главное то, что Конституция закрепила неприкосновенность истории, незыблемость границ, приоритет культуры и науки для всех граждан России.