Школы Псковской области 14 декабря переходят на дистанционку

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Все школы Псковской области с 14 декабря переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса, сообщил в пятницу на своей странице в соцсети Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

Через неделю школьники выйдут на зимние каникулы. Для начальных классов а регионе будут организованы дежурные группы.

«Доля детей среди всех заболевших в регионе по-прежнему невысокая, но участились случаи, когда бессимптомные школьники приносят коронавирус домой», - объяснил принятое решение губернатор.

Михаил Ведерников призвал родителей проследить за досугом детей: не должно быть посещений ТРЦ и массовых гулянок. В случае нарушения предписанных правил будут выписываться штрафы. «Давайте вместе сделаем всё необходимое, чтобы к Новому году эпидситуация», - призвал губернатор.