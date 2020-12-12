Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области

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За последние сутки в регионе коронавирусом заболели 329 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. За весь период пандемии коронавирусом заразились 16 тысяч 274 человека.

«Из 329 ковидбольных 245 выявлены системой здравоохранения, а 84 – коммерческими клиниками. У большинства больных болезнь протекает в лёгкой форме», – сообщил он.

Выздоровело за минувшие сутки 219 пациентов. За все время пандемии – 8 тысяч 12 человек. Общее количество умерших в регионе от COVID-19 достигло 82, умер еще один пациент, зараженный коронавирусом.

Всего специалисты провели 182 тысячи 573 теста на коронавирус.