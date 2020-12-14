Хозяйка лезущего в окно в центре Пскова Деда Мороза рассказала о своей задумке

Фото: Екатерина Ли

На этих выходных по социальным сетям разлетелись фотографии Деда Мороза, залезающего в окно одного из домов по улице Советской. Дед Мороз висел на подоконнике третьего этажа прямо напротив главной городской елки.

Автор идеи, псковичка Екатерина Ли, рассказала «Комсомольской правде», что ей просто хотелось креативно украсить балкон, а чтобы было заметно – приняли решение украсить его крупной фигурой. «Конечно, выбор пал на Деда Мороза»,– отметила она.

У сказочного персонажа это первый выход в люди. «Костюм был куплен специально для него, так что это "премьера"», – рассказала Екатерина Ли. По ее словам, знакомые задумку оценили. «Всем понравилась идея, оценили создание "тела" деда мороза, так как мерки для него полностью сняты с меня», – подметила Екатерина.

Псковичи встретили Деда Мороза с энтузиазмом. Многие останавливались, фотографировали его и делились фотографиями с родственниками. Но нашлись и недовольные – чаще всего псковичи критиковали, что в окно лезет не Дед Мороз, а Санта Клаус. Дескать, нужна шуба. Екатерина ответила, что ей тоже хотелось повесить Деда Мороза, но костюм либо был очень тяжёлым, либо неоправданно дорогим.

Кроме того псковичка рассказала, что у Деда Мороза сегодня появилась новая деталь – мешок с подарками.