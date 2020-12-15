МЧС запретили выход и выезд на лёд 3-х озёр Псковской области

Фото из архива КП
Выход населения и выезд автотранспорта на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер с 12 декабря 2020 года запрещён. Об этом напомнили МЧС России по Псковской области.
Сотрудники МЧС проводят профилактические рейды в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах региона.
В настоящее время становление ледового покрытия только начинается, структура льда ненадежна. В связи с этим МЧС предупреждает, что выход на неокрепший лед водоемов крайне опасен и не стоит рисковать своей жизнью.
Недавно мы рассказывали о случае в Новосокольничкском районе, где под лёд ушли два рыбака в легковой машине.