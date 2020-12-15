Сегодня в Пскове открылись два ёлочных базара

Фото из архива КП

Сегодня, 15 декабря, в Пскове открыли традиционный ёлочный базар. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Любители запаха хвои смогут приобрести пушистую красавицу в течение двух недель, до 30 декабря, на двух площадках города.

В этом году ёлочный базар открыт в новом месте - это обновленный сквер на четырех углах, а также в павильоне на торговой площадке по улице Текстильной, 9.

На базаре также представят ёлочные украшения к празднику, которыми можно будет пополнить домашний новогодний арсенал.