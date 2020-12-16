Ваш путь к успеху: ПсковГУ запускает бесплатное повышение квалификации по 7 программам

Фото из архива КП
Хотите успевать за прогрессом и быть в курсе современных тенденций на рынке труда? Переживаете, что ваша профессия в скором времени устареет? Задумываетесь об «обновлении» своего образования и расширении возможностей? ПсковГУ приглашает пройти 7 современных, актуальных программ повышения квалификации совершенно бесплатно.
Не упустите свой шанс! Выберите свою программу:
1. Цифровая экономика и интернет-предпринимательство: шаги к успеху
2. Делопроизводство в коммерческих организациях, органах государственной и муниципальной власти
3. Облачные технологии в образовании
4. Обучение тактике оказания первой помощи с использованием симуляционных технологий
5. Контрактная система в сфере закупок
6. Компьютерное моделирование объемных моделей деталей и заготовок
7. Интеллектуальная собственность в креативной экономике
Узнать подробную информацию о программах и подать заявку можно на сайте.
Запись на программы также осуществляется по телефону 797-622.
Деньги на обучение выделены из федерального бюджета. Проект ПсковГУ, направленный на обучение граждан на дополнительных профессиональных программах, признан одним из лучших согласно мнению экспертов Минобрнауки РФ и включён в федеральный проект «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование».
По окончании курса каждый обучающийся получит удостоверение о повышении квалификации установленного государственного образца. Программы могут пройти и студенты. В этом случае удостоверение будет выдано при окончании обучения по основной образовательной программе.