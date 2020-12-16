Псковичи могут смогут исполнить мечты «невидимых» стариков

.

Псковичи смогут подарить праздник пожилым людям, проживающим в интернатах для престарелых и инвалидов, сообщили специалисты учебного центра «Знания».

В рамках благотворительной акции «Мечты «невидимых» стариков» 2020 псковичи могут подарить пожилым людям недорогие подарки, каждый из которых попросил в письме Деду Морозу конкретный человек. Подарки будут переданы лично в руки каждому дедушке и каждой бабушке.

Пожелания у стариков совсем простые: тарелки, кружки, ночнушки, мандарины. Одна бабушка просит красный шарф. Мужчины просят туалетную воду. Список обновляется каждые три дня, в комментариях организаторы указывают подарки, которые уже принесли.

Учебный центр «Знания» в этом году поздравит два дома интерната: Пожеревицкий и Линовский. Новогоднего чуда в этом году ждут 78 стариков.

Список подарков. Будет обновлять в группе центра.

«Они, как и дети верят в чудеса, точнее хотят в них верить, а мы все можем им помочь сохранить и оживить веру в чудо и человеческое тепло», – рассказали специалисты центра.

Участником акции может стать любой человек, семья или организация. Можно самостоятельно приобрести подарок, выбрав его из списка. А если нет возможности купить подарок, можно помочь иным образом: доставить подарки, превратившись в Деда Мороза, Снегурочку или любого героя из сказок.

Список подарков можно посмотреть здесь. Приносить их нужно в будний день с 9:00 до 17:00 в учебный центр «Знания» по адресу: Псков, Ольгинская набережная, 9а, 3 этаж.

Сбор подарков продлится до 25 декабря.Телефон для справок: 8(8112) 441-001, 441-221.