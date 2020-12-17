Два человека погибли в пожарах в Псковской области

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В Псковской области два человека за минувшие сутки погибли на пожарах, сообщает telegram-канал «Псковская сводка».

Вчера около семи часов вечера мужчина погиб в пожаре в Стругах Красных. В его двухкомнатной квартире на улице Крестьянской загорелся холодильник. В результате 61-летний хозяин квартиры погиб. По предварительным данным, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнем.

Второй мужчина погиб в пожаре в ночь на 17 декабря. Около двух часов ночи в деревне Ульково Себежского района загорелся частный дом. 45-летний хозяин дома погиб в окне. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в доме.