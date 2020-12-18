В Пскове появится два новых пешеходных перехода

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Новые пешеходные переходы планируется оборудовать в Пскове. Вопрос обсуждался на заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Пешеходные переходы появятся на перекрестке улиц Герцена и Первомайской и около дома № 65 на улице Плехановский Посад. Кроме того, на заседании приняли решение изменить режим работы светофора на пересечении улиц Инженерной и Индустриальной.

Еще на 5 пешеходных переходах установят светофора. Речь идет о переходах на улице Советской, 9, в Иркутском переулке, на улицах Печорской, Коммунальной, 32 и на Сиреневом бульваре.