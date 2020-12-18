В санатории Хилово обнаружили новый очаг коронавируса

фото: оперативный штаб Алтайского края

Новый очаг коронавируса зафиксировали за минувшие сутки в Псковской области, сообщил губернатор региона в своём Instagram-аккаунте.

Очаг обнаружили в санатории Хилово. Несколько сотрудников заболели, сдали тест на предмет наличия COVID-19 и у 11 человек он оказался положительным. На данный момент в учреждении проводятся необходимые эпидемиологические мероприятия.

Губернатор так же напомнил что вчера из 1 642 тестов 393 оказались положительными. «Завтра в оперштабе обсудим противовирусные меры», – заключил глава региона.