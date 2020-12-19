Псковичка разрисовала окна продуктовых магазинов к Новому году

Фото из личного архива Дарьи Егоровой|Рисунок к Новому году (2019 год)

К Новому году в Псковской области подготовили шесть акций, в которых приглашают поучаствовать всех желающих. Сделать это можно и не выходя из дома, но псковичка Дарья Егорова решила подарить праздничное настроение не только своей семье, а еще и поделиться им с жителям Пскова и Печор. Она отправилась создавать #НовогодниеОкна у продуктовых магазинов.

После того, как мы написали о старте новогодних акций, Дарья разместила на своей страничке в социальной сети ВКонтакте рассказ о семейных традициях и поделилась со своими новогодними работами на окнах "Магнита" и "Пятерочки". Кстати, таким новогодним подарком Дарья радует псковичей уже третий год подряд.

Фото из личного архива Дарьи Егоровой|Рисунок на магазине "Магнит" в г. Пскове

"31 декабря удивительный день! Кажется даже, что это самый главный день в году. А все потому, что он наполнен семейными традициями, которым уже много-много десятилетий: найти лучшую елку, нарядить ее игрушками, завернуть подарки, устроить катания на самой большой горке. Семейные традиции укрепляют родственные связи и наполняют детство незабываемыми впечатлениями и воспоминаниями. Иногда они рождаются спонтанно, а иногда вполне осознанно. Но в любом случае они наполняют нашу жизнь смыслом...

Самые мои незабываемые воспоминания из детства - это когда мы наряжали елку. Каждый вечер у нас всегда горела елка. И эта незабываемая звезда с распускающимся цветком из ее середины" - поделилась с друзьями девушка.

Фото из личного архива Дарьи Егоровой|Рисунок на магазине "Пятерочка" в г. Печоры

Как рассказала Дарья, она сохранила семейные традиции и теперь елку наряжает и со своими детьми. А танцующие и поющие снеговики вместе с символом 2021 года - Бычком, возле праздничной елки и светящихся фонарей, радуют глаз псковичей и напоминают, что праздник совсем близко, а новогоднее настроение в наших руках.

А какие новогодние традиции есть в вашей семье?