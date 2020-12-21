Врачи предупредили псковичей о наиболее частом симптоме после коронавируса

Фото из архива КП

Врачи Псковской инфекционной больницы рассказали о наиболее частом симптоме после перенесения коронавируса о котором беспокоятся женщины. Об этом сообщили в своем Instagram-аккаунте.

В Instagram инфекционной больницы люди обращаются за вопросами о побочных симптомах после кронавируса. Там же одна из пациенток пожаловалась, что у неё после перенесенного коронавируса начали выпадать волосы.

«К сожалению, выпадение волос является наиболее частым побочным симптомом после коронавируса», – отметили специалисты больницы.