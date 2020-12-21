Десять подопечных приюта «Зоозащита» загадали желания на Новый год

Фото: «Зоозащита».

Приют для животных «Зоозащита» запустил предновогоднюю акцию «Исполнение желаний» в рамках которой каждый пскович может стать добрым волшебником для четвероногих.

Организаторы запускают эту акцию уже четвертый раз. «Уже четвертый год подряд, мы позволили себе представить, о чем ещё могут мечтать Ася, Ненси, Дана, Берт, Лина, Гримм, Арина, Мухтар», – рассказали зоозащитники.

Фото: «Зоозащита».

Трехлапая собака Белочка мечтает о новой большой миске. Найде, больной сахарным диабетом, нужен инсулин и тест-полоски для измерения сахара. Кошечка Гретта хочет заводную игрушку, а мерзлячка Маруся очень хочет получить комбинезон.

Фото: «Зоозащита».

В список новогодних желаний попали расческа, поводок, ошейник, теплая кофточка для старейшины приюта, сухие опилки для щенят и специальный корм и лекарства для Берта. Однако, самая заветная мечта любого бездомного животного, конечно, найти свой дом.

Информация об акции регулярно обновляется в тематическом обсуждении в группе «Зоозащиты».

Фото: «Зоозащита».