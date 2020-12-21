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В Пскове почти не осталось мест для строительства школ с соблюдением всех норм, рассказала начальник Управления образования Администрации Пскова Анна Кузыченко в эфире проекта ПАИ-live.

«Мы видим уровень жилой застройки и понимаем, что свободных мест и хороших площадок, чтобы построить полноценную общеобразовательную организацию с соблюдением всех требований уже практически не осталось», – отметила гостья эфира.

Она рассказала, что, например, место для строительства псковской инженерно-лингвистической гимназии было выбрано не потому, что «просто захотелось». У такой большой школы должен быть организован полноценный стадион и санитарная территория вокруг школы.