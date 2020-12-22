416 человек заболели коронавирусом за сутки в Псковской области

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За сутки в Псковской области коронавирусом заболели 416 человек, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. Общее количество зараженных COVID-19 достигло 20 тысяч 37 человек. Выздоровело от коронавируса за сутки 59 человек. За весь период пандемии с болезнью справились 9 тысяч 758 псковичей. На новую коронавирусную инфекцию обследовано 198 тысяч 568 человек,а за сутки – 1 тысяча 902 человека. Количество умерших от коронавируса за сутки увеличилось, уже 95 псковичей погибло в регионе от COVID-19