Из-за извращенца у псковского детского сада дежурит полиция

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Псковичка пожаловалась губернатору, что детский сад № 44 «посещает педофил». Об этом она написала вчера на официальном сайте.

Женщина рассказала, что мастурбирующего мужчину видели в детском саду уже два раза. Родители собирали подписи, чтобы были приняты меры для улучшения безопасности, но ничего не изменилось. «Никакой охраны в садике нет. Любой может зайти под видом родителей и делать, что хочет», – рассказала женщина.

Как сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника регионального управления образования Анну Кузыченко, управление образования проводит проверку по данному факту.

На данный момент вход в дошкольное учреждение и территорию микрорайона с 7 до 9 часов патрулирует полиция. Кроме того, пересмотрели график работы сторожа и ввели пропускной режим. Все дополнительные калитки и входы в группы закрыли, войти теперь можно только через одну калитку.