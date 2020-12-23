Псковскому приюту «Шанс» нужны волонтеры для выкармливания 10-ти щенят, которых неизвестные вчера подкинули под двери приюта. Об этом зоозащитники сообщили в группе приюта.Десять щенят плотно утрамбовали в коробку из под бананов и подбросили под двери приюта. С ними принесли несколько упаковок молока, которое щенятам пить нельзя. Сегодня зоозащитники сообщили, что малыши, как оказалось, еще толком не могут есть сами.«Это беда! Десять штук кормить в ручную каждые пару часов в день», – написали работники приюта. Чтобы их выкормить нужно бросить уход за остальными собаками, а их в приюте более двухсот. «Умоляем, помогите! Малыши плачут, жалобно скулят. Нам нужны помощники, чтобы выкормить детей! По одному-два волонтера в день», – обратились к псковичам зоозащитники.Кроме того, щенкам необходимо детское мясное пюре и пеленки 60*90. «Детей в стационар, они мерзнут. Других вариантов нет. Теперь там будет куча уборки: нужны пеленки 60*90 в бешеном количестве», – рассказала руководитель приюта.Дополнительную информацию можно узнать по телефону +7 (921) 211-03-03.