Треть россиян, в том числе псковичей, считают, что новогодние каникулы нужно сократить, сообщает HeadHunter.Большинство людей в возрасте голосуют за сокращение количества входных. А вот студенты, представители искусства и массмедиа, сферы закупок, науки и образования, строительства и недвижимости проголосовали за длинные выходные.Четверть опрошенных выйдут на работу 31 декабря и проведут там весь день. 17% уйдут с работы пораньше, а 30% не пойдут на работу совсем.Подавляющее число опрошенных россиян, 84%, хотят, чтобы 31 декабря стал выходным днём. Доля тех, кто не согласен с утверждением о том, что 31 декабря может быть выходным, выше всего среди представителей туристической сферы, консультирования, автомобильного бизнеса, салонов красоты. Больше всего рады выходному 31 декабря работники сферы закупок, управления персоналом, науки и образования, маркетинга и рекламы.