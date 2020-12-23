Активисты проекта «Народный контроль» провели рейд по псковским магазинам известных торговых сетей и рассчитали стоимость продуктовой корзины для новогоднего стола семьи из четырех человек, сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».Традиционно, на Новый год готовят «Оливье», «Сельдь под шубой», бутерброды с красной икрой и горячее из курицы. Также на столе всегда стоит сок, торт и шампанское. Ну и какой праздник без мандаринов. Как показал рейд, на такой стол придется потратить как минимум полторы тысячи рублей.В среднем собрать новогодний стол для семьи с двумя детьми можно за 1500-1700 рублей.