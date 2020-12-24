«Центр спортивнои гимнастики Алексея Немова» разместится и в Пскове, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал на своём Instagram-аккаунте.«Вместе с Алексеем Немовым и Александром Братчиковым мы прошли сложныи путь от идеи до конкретных планов построить в Пскове «Центр спортивнои гимнастики Алексея Немова» - объяснил губернатор.Между Министерством спорта РФ и Псковскои областью уже подписано соглашение о строительстве «Немов-Центра» в 2021 году. На эти цели региону будет направлено 36 миллионов рублей, а в 2022 году ещё 34 миллиона на развитие.