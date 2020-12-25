Верблюд, который на Рождество будет катать детей в Псково-Печерском монастыре, живет на ферме в Печорском районе, сообщает Псковское агентство информации.Верблюд Джига появился у конезаводчицы Ирины Тихоновой годовалым верблюжонком. Как рассказывает хозяйка, Джига не боится морозов, а катает людей на прогулках чуть ли не лучше лошадей.В этом году Джига украсит рождественский праздник и будет катать детей у самого монастыря.-Мы тут в деревне пропадаем, а теперь появилась прекрасная возможность выбраться в такое прекрасное место, - говорит Ирина.Напомним, что к одному из главных православных праздников в монастыре готовятся уже сейчас: украшают территория, изготавливают сувениры, уже поставлен вертеп.