О желании создать максимально публичную стратегию развития Пскова до 2030 года, заявил заместитель главы администрации Пскова Павел Волков.«Мы достаточно активно поработали на наших рабочих группах по разработке стратегии, и дискуссии были достаточно бурные. Но основные направления, которые предлагает нам разработчик, достаточно банальны, но что есть, то есть. Разработчик предлагает из основных направлений - развитие туризма, также учитывается геополитическое положение города Пскова», - высказался замглавы администрации Пскова.В качестве одного из направлений стратегии предлагается развивать туристическую логистику, учитывая приграничное положение города Пскова и возможности, которые даёт это соседство. Таккже впервые был озвучено предложение сделать Псков основным из центров развития IT-технологий.«Работа над стратегией на сегодняшний день не закончилась, у нас есть ещё целый год на то, чтобы \\"отшлифовать\\" все \\"особенности\\" этой стратегии. Мне бы очень хотелось, чтобы в этом вопросе также активно принимали участие все группы стейк-холдеров общества. Важно, чтобы не только мы внутри комитета или администрации разрабатывали эту стратегию. Нельзя, чтобы это стало \\"кабинетным документом\\". Если это так будет, то стратегия пролежит и не будет исполнена. Наша задача на ближайший год сделать стратегию максимально публичной»», - заключил замглавы администрации Пскова.