Двум псковичкам присвоили звание «Мастер спорта России», сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на спортивную школу.Девочки, Анастасия Кушкова и Доминика Пивоварова, учатся в спортивной школе «Бригантина». Они занимаются данным видом спорта более 10 лет и являются членами сборной Северо-Запада России по спортивной аэробике.Анастасия и Доминика неоднократно побеждали в первенствах Псковской области, СЗФО России и всероссийских соревнованиях. Также они являются призёрами и победителями международных турниров в Эстонии и Латвии.