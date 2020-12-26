Приют с сотнями коров переедет из Татарстана в Псковскую область, пишет интернет-портал euronews. Необычный приют работает в Татарстане несколько нет. Около сотни буренок, телят и быков привезли сюда из разных регионов страны.Приют «Гошала» расположен в селе Добромыш Альметьевского района. Его организатор, Лилия Газизуллина, рассказала, что часто от коров отказываются пожилые люди. «Бывает так, что проблемы со здоровьем у людей, таких случаев было несколько, или большая семья, то есть детей много, они не тянут еще и коров», — отметила она.«Гошала» в переводе с санскрита означает укрытие для животного. Из молока в приюте производят сыр, масло и другие продукты, которые покупает местное население. Вырученные средства, а также пожертвования от неравнодушных людей спасают обитателей приюта от забоя.Весной 2021 года приют переедет в деревню под Псковом. Планируется расширить его, чтобы заботу получили еще больше парнокопытных. Кроме того, мягкий климат и свежая трава пойдут на пользу животным.