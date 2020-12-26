Псковское региональное отделение Союза писателей России подарило 240 экземпляров книги «Память поколений» комитету по образованию Псковской области, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в союзе писателей.В сборник попали избранные произведения, выбранные после проведения ряда литературных акций и конкурсов. В первом разделе книги представлены 45 стихотворений участников поэтического конкурс «Высота», посвящённых подвигу десантников шестой роты.Второй раздел, «Бессмертный полк русской поэзии», представлен произведениями псковских поэтов-фронтовиков. Также в сборник вошли произведения современных поэтов – участников фестиваля исторической поэзии «Словенское поле – 2020» и участников конкурса духовной лирики «Свет обители».Как отметили в союзе писателей, сборники передаются для использования в общеполезных целях и для дальнейшего распространения в образовательные учреждения Псковской области.