С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ПФР.Индексация повысит пенсию по старости примерно на 959 рублей по Псковской области. С января она начнет поступать в определенном порядке и ее средний размер составит 16 246 рублей. «Важно, что у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии» - обратили внимание в ПФР.После индексации пенсии, размер ее фиксированной выплаты будет составлять 6 044 рубля 48 копеек. Стоимость пенсионного коэффициента составит 98 рублей 86 копеек.